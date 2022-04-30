ВОЙНА В Украине Кабмин изменил ценобразование по бензину и ДТ: сколько должно стоить автотопливо

2022-04-30 16:00

 

В Кабинете министров Украины приняли решение о повышении предельного уровня торговых надбавок, которые начисляются к средней стоимости 1 литра топлива, чтобы предотвратить дефицит топлива на АЗС.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство повысит предельный уровень торговых надбавок, в частности, для топлива с 5 до 7 гривен с учетом НДС (на 40%) и автомобильных бензинов с 4,55 до 6,50 гривен с учетом НДС (на 42,8%).

"С целью предотвращения дефицита топлива, реализуемого через сеть автозаправочных станций, принял решение повышении предельного уровня торговых надбавок, которые начисляются к средней стоимости 1 литра топлива", - пояснил Мельничук.

В Минэкономики заверили, что дефицит топлива в Украине ликвидируют в течение недели.

В то же время ожидается повышение цен на топливо. По прогнозам стоимость бензина может возрасти до 50 грн за литр, то есть примерно на 10 гривен.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине изменили методику выплат пенсий, субсидий и зарплат

2022-04-11 20:00

Кабмин денонсировал соглашения с РФ и Беларусью

2022-04-02 23:30

В Украине пересчитали цены на бензин и дизельное топливо

2022-03-31 20:30

Кабмин ограничил сроки подачи заявок на услугу єПідтримка до 31 марта

2022-03-27 21:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

У Зеленского рассказали, на что пойдет новая многомиллиардная помощь от США

2022-04-30 17:30

Стали известны детали боя за Гостомель

2022-04-30 17:00

ЕС может ввести эмбарго на импорт урана из россии: Германия поддержала санкции

2022-04-30 16:30

Кабмин изменил ценобразование по бензину и ДТ: сколько должно стоить автотопливо

2022-04-30 16:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

У Зеленского рассказали, на что пойдет новая многомиллиардная помощь от США 2022-04-30 17:30
Стали известны детали боя за Гостомель 2022-04-30 17:00
ЕС может ввести эмбарго на импорт урана из россии: Германия поддержала санкции 2022-04-30 16:30
Кабмин изменил ценобразование по бензину и ДТ: сколько должно стоить автотопливо 2022-04-30 16:00