ВОЙНА В Украине Для некоторых украинцев отменят нулевую растаможку "евроблях"

2022-04-30 18:00

Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев рассказал, кто сможет растаможить "евробляху" бесплатно.

Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Так, с 6 апреля в Украине вступил в силу закон о "нулевой растаможке", который освобождает авто на еврономерах при регистрации от НДС, пошлин и акциза, однако вскоре его могут отменить.

По словам Гетманцева, исключение будет сделано для авто, которые завозятся в Украину для нужд армии, либо территориальной обороны.

При этом он подчеркнул, что зарегистрированный в парламенте законопроект о возобновлении уплаты пошлин на ввоз автомобилей не касается транспортных средств, которые ввозят в страну волонтеры для армии и Сил территориальной обороны.

"Речь идет не о тех автомобилях, которые ввозятся волонтерами. Те автомобили, которые ввозятся волонтерами для нужд Вооруженных сил или территориальной обороны, ввозятся без пошлины, как гуманитарная помощь, никоим образом эту ситуацию не планируется менять. Как эти автомобили, так и гуманитарная помощь, будут проходить через таможню без уплаты каких-либо налогов и по ускоренной процедуре", - объяснил Гетманцев.

Вдобавок к этому он заявил, что некоторые граждане пользуются "нулевой растаможкой" для обогащения.