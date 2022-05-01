ВОЙНА В Украине Для первых приговоров по военным преступлениям россии понадобится не менее 1-2 лет, - Малюська

2022-05-01 09:00

Министр юстиции Денис Малюська считает, что для первых международных приговоров по военным преступлениям российских военных понадобится не менее одного-двух лет.

Об этом он сказал в эфире телдемарафона, передают Українські Новини.

"Полноценный запуск механизмов и первые приговоры – это займет по меньшей мере год-два. По своей природе всегда международные юрисдикции были медленными, и это еще очень быстрые сроки как для международных судов. Как правило, это занимает шесть-восемь лет и больше", - заявил чиновник.

По его словам, при этом у Украины достаточно доказательств военных преступлений российских войск, преступления агрессии, а при определенных обстоятельствах также можно будет доказать преступление геноцида.

Малюська отметил, что если украинский суд будет выносить приговоры, инструментом поиска совершивших преступления в Украине лиц будет в том числе Интерпол.

"Если же это приговоры, которые будет выносить Международный уголовный суд, то его юрисдикция распространяется на большинство стран мира, и эти страны не будут принимать во внимание даже дипломатическую защиту, например, президента России или его окружения, если они попадут на территорию страны, признающей юрисдикцию МУС", - заключил министр.