ВОЙНА В Украине Для первых приговоров по военным преступлениям россии понадобится не менее 1-2 лет, - Малюська

2022-05-01 09:00

 

Министр юстиции Денис Малюська считает, что для первых международных приговоров по военным преступлениям российских военных понадобится не менее одного-двух лет.

Об этом он сказал в эфире телдемарафона, передают Українські Новини.

"Полноценный запуск механизмов и первые приговоры – это займет по меньшей мере год-два. По своей природе всегда международные юрисдикции были медленными, и это еще очень быстрые сроки как для международных судов. Как правило, это занимает шесть-восемь лет и больше", - заявил чиновник.

По его словам, при этом у Украины достаточно доказательств военных преступлений российских войск, преступления агрессии, а при определенных обстоятельствах также можно будет доказать преступление геноцида.

Малюська отметил, что если украинский суд будет выносить приговоры, инструментом поиска совершивших преступления в Украине лиц будет в том числе Интерпол.

"Если же это приговоры, которые будет выносить Международный уголовный суд, то его юрисдикция распространяется на большинство стран мира, и эти страны не будут принимать во внимание даже дипломатическую защиту, например, президента России или его окружения, если они попадут на территорию страны, признающей юрисдикцию МУС", - заключил министр.

subscriber subscriber

Еще по теме

У России нехватка высокоточных ракет – Finаncial Times

2022-04-30 19:00

Германия жестко ответила на требование России платить за газ в рублях

2022-04-30 18:30

Для некоторых украинцев отменят нулевую растаможку "евроблях"

2022-04-30 18:00

ЕС может ввести эмбарго на импорт урана из россии: Германия поддержала санкции

2022-04-30 16:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинцам вновь нужна "Зеленая карта" для выезда за границу

2022-05-01 12:00

По оккупированному острову Змеиный ВСУ нанесли серьезный удар

2022-05-01 11:30

Долги за коммуналку: что ждет украинцев после войны

2022-05-01 11:00

Макрон подтвердил готовность предоставить гарантии безопасности для Украины

2022-05-01 10:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинцам вновь нужна "Зеленая карта" для выезда за границу 2022-05-01 12:00
По оккупированному острову Змеиный ВСУ нанесли серьезный удар 2022-05-01 11:30
Долги за коммуналку: что ждет украинцев после войны 2022-05-01 11:00
Макрон подтвердил готовность предоставить гарантии безопасности для Украины 2022-05-01 10:30