ВОЙНА В Украине Долги за коммуналку: что ждет украинцев после войны

2022-05-01 11:00

Первый шаг к решению проблемы послевоенных долгов по ЖКУ уже сделали в Харькове.

Местный мэр Игорь Терехов разрешил жителям города не платить за коммунальные услуги, предоставляемые государственными предприятиями, а также списал все долги, начисленные с 24 февраля.

Однако в остальных регионах Украины проблема роста коммунальной задолженности остается. Хуже всех КП платят в областях, где продолжаются боевые действия, и только что освобожденные от оккупации города. Там уровень оплаты колеблется в пределах 30-65%, а задолженности за самые дорогие КП уже достигли нескольких сот миллионов гривен в расчете на одного поставщика.

Как отметил глава украинского Союза потребителей компослуг Олег Попенко, некоторые долги после войны сами по себе существенно уменьшатся. Ведь сейчас коммуналку начисляют автоматически, не считая, что дом потребителя может быть уже разрушен. После войны, когда данные о разрушенном или поврежденном жилье проанализируют и сопоставят со счетами коммуналки, некоторым украинцам долги просто аннулируют.

Что же касается остальных потребителей, то во властных кругах рассматривают несколько вариантов решения проблемы. Одним из них является финансовая помощь местным органам власти в регионах, наиболее пострадавших от войны. Из полученных средств они смогут покрыть хотя бы часть расходов по обеспечению населения коммунальными услугами во время войны.

Среди других вариантов рассматривается повышение энергоэффективности коммунальных предприятий, чтобы потребители могли рассчитаться с долгами за счет разницы в затратах ресурсов, а также списание долгов коммунальных предприятий перед государством.