ВОЙНА В Украине Мельник о немецких "Гепардах": Направление правильное, но этого недостаточно

2022-05-01 13:00

 

Решение Германии выделить Украине зенитные самоходные установки "Гепард" – это правильное направление. Однако такой поставки недостаточно, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью Bild am Sonntag, передает DW.

"Направление правильное, но, конечно, этого будет недостаточно", – сказал дипломат.

Мельник отметил, что "Гепардам" уже 40 лет, а для победы над Россией нужно самое современное немецкое оружие. По его словам, Украине нужны скорейшие поставки 88 танков "Леопард", 100 БМП "Мардер", самоходных гаубиц и "многого другого".

- 26 апреля на встрече министров обороны 40+ стран в Рамштайне Германия пообещала Украине зенитные самоходные установки "Гепард".

- 30 апреля глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Россия должна вывести войска из Украины, а возврата "на 24 февраля" не будет.

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