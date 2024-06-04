Политика Шольц: Удары немецким оружием по целям в рф не грозят эскалацией

2024-06-04 16:48

 

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что разрешение Украине применять переданное Германией оружие по территории России не приведет ни к какой эскалации, потому что речь идет о самообороне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Rheinische Post

Прямая речь Шольца: "Мы убеждены, что это не приведет к эскалации, потому что − как сказал и президент США − вопрос стоит лишь о том, чтобы можно было защитить такие крупные города, как, например, Харьков".

Детали: Он добавил, что решение, о котором впервые публично сообщили на прошлой неделе, принимали взвешенно, в консультациях с партнерами.

Предыстория:

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее объяснил решение Берлина разрешить Украине использовать немецкое оружие против военных объектов в России "стратегическим приспосабливанием к меняющейся ситуации".

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Шольц: Удары немецким оружием по целям в рф не грозят эскалацией 2024-06-04 16:48