Владимир Зеленский назначил новых послов Украины в Бразилии, Индии и Колумбии

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил новых послов в трех странах - Бразилии, Индии и Колумбии. Об этом говорится на сайте главы государства во вторник, 20 июня.
В частности, заместитель главы МИД Андрей Мельник, ранее бывший послом в Германии, стал послом в Бразилии.
"Назначить Мельника Андрея Ярославича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Бразилия", - говорится в указе Зеленского.
Пост посла Украины в Индии занял Александр Полищук. А посол Украины в Перу Юрий Полюхович назначен послом в Колумбии по совместительству.