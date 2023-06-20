Политика Владимир Зеленский назначил новых послов Украины в Бразилии, Индии и Колумбии

2023-06-20 13:35

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил новых послов в трех странах - Бразилии, Индии и Колумбии. Об этом говорится на сайте главы государства во вторник, 20 июня.

В частности, заместитель главы МИД Андрей Мельник, ранее бывший послом в Германии, стал послом в Бразилии.

"Назначить Мельника Андрея Ярославича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Бразилия", - говорится в указе Зеленского.

Пост посла Украины в Индии занял Александр Полищук. А посол Украины в Перу Юрий Полюхович назначен послом в Колумбии по совместительству.

 

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