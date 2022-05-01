ВОЙНА В Украине россия стягивает в Украину снятое с хранения вооружение, остается угроза ракетных ударов из Беларуси – Генштаб

2022-05-01 18:00

На 67 сутки войны в Украине РФ продолжает полномасштабную вооруженную агрессию и наступление на востоке. Для наращивания темпов атак оккупанты стягивают на украинскую территорию снятое с хранения вооружение, также остается угроза ракетных ударов врага из Беларуси.

Вместе с тем украинские защитники срывают планы захватчиков, давая им мощный отпор, сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ. Только накануне наши воины отбили девять атак противника, уничтожив много его техники и сбив девять воздушных целей.

Отмечается, что для наращивания темпов наступательной операции командование вооруженных сил Российской Федерации продолжает принимать меры по усилению ударного потенциала своих войск. Так, в приграничные с Украиной районы железнодорожными путями перебрасывается снятое с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах и северном флоте вооружение и военная техника.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Существенных изменений в ситуации по указанным направлениям не произошло.

Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают прикрытие границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины с Беларуси, а также осуществление противником провокаций на указанном участке государственной границы.

На Северском направлении подразделения врага совершили обстрелы позиций наших войск с территории Брянской области.

На Слобожанском направлении группировка ВС РФ продолжает наносить авиационные удары и огненное поражение артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Идет усиление ударной группировки врага. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В целях противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах захватчики развернули два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК "Бук-М2" и ЗРК "Тор-М".

На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника ведет активные действия вдоль всего участка линии столкновения. Враг пытается производить авиационные удары и огненное артиллерийское поражение позиций наших войск.

На Лиманском направлении оккупанты наступают в направлении Крымки и Александровки.

На Попаснянском направлении захватчики проводят штурмовые действия на направлении Новотошковское – Орехово. Закрепляются на достигнутых рубежах. В целях недопущения маневра украинских сил и средств осуществляют их блокировку в определенных районах.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, враг пытается прорвать оборону наших подразделений в направлении Оленевка – Новомихайловка.

На Южнобужском направлении противник ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

Защитники Украины оббили атаки оккупантов

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны украинских сил поражены девять воздушных целей России: два самолета Су-25 и семь беспилотников.

Только на территории Донецкой и Луганской областей накануне наши воины отбили девять атак оккупантов. Также защитники уничтожили восемь вражеских танков, одну артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронированной техники, спецмашину и пять автомобилей (в том числе два топливозаправщика).