ВОЙНА В Украине Соцвыплаты, тарифы и выходные: что изменили в Украине с 1 мая

2022-05-01 18:30

В Украине уже 67 сутки идет полномасштабная война страны-террориста России против украинского народа. Однако жизнь продолжается, а для этого государство делает все возможное: помощь переселенцам, сотрудничество с ООН, зафиксированные тарифы на коммуналку и прочее.

Помощь ВПО

С 1 мая материальную поддержку в размере 2000 грн на взрослого и 3000 на ребенка и человека с инвалидностью будут оказывать переехавшим зарегистрированным внутренне перемещенным лицам (ВПО):

из регионов, где продолжаются активные боевые действия;

из регионов, которые находятся во временной оккупации.

Помощь также будет выплачиваться зарегистрированным переселенцам, жилье которых разрушено или непригодно для жизни из-за повреждений, и подали заявку на возмещение, в частности, через Дию.

Выплаты 6500 от государства

В мае почти 600 тысяч украинцев получат финансовую помощь от государства, предварительно оформив ее в Дии в начале весны. Выплаты могли оформить украинцы, жившие в зоне боевых действий. Часть людей, которая ранее подала заявки и пока не получила средства, в мае их сможет получить.

Фиксированные тарифы на коммуналку

В Украине зафиксировали тарифы на коммунальные услуги, в частности, на газ и электроэнергию. К примеру, для клиентов "Твой газсбыт" действие тарифа "Твой газ равномерный платеж" завершится 30 апреля 2022 года. И уже с 1 мая они будут автоматически переведены на базовый тариф "Твой газ годовой".

Помощь от ООН

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш во время брифинга с Владимиром Зеленским заявил, что организация предоставит Украине финансовую помощь в размере 50 миллионов гривен, которую будут выдавать украинцам в виде наличных денег. Два миллиона граждан Украины должны получить помощь от ООН.

ПриватБанк закрывает счет Бонус+

1 мая ПриватБанк закроет все счета своих клиентов на картах Бонус+. Клиенты имели возможность перевести средства с бонусной карты на обычную. Таким образом, после 1 мая все остатки средств на картах Бонус+ перечислят на нужды ВСУ.

Отмена выходных

В связи с военным положением в стране в мае не будет дополнительных праздничных выходных. Выходными останутся суббота и воскресенье.

Пенсии в Украине

Выплата пенсий в мае по своей специфике не изменится. Что касается апрельских выплат, то деньги обязательно доставят тем, кто по объективным причинам не может их получить. В то же время, для пенсионеров-переселенцев есть возможность получить доплату к пенсии в размере 2000 грн как помощь ВПЛ.

Новые налоги

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который установит дополнительные налоги, такие как увеличение военного сбора, возврат НДС на импорт, отмена льгот на топливо и возврат платного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией.