Политика Польша не будет участвовать в мирном соглашении, если в нем будет пункт о сдаче хотя бы метра территории Украины

2022-05-02 10:26

Варшава стала первой столицей из числа потенциальных государств-гарантов, которая публично объявила, что не будет участвовать в мирном соглашении, если оно будет предусматривать сдачу части территории Украины.

Об этом заявил в интервью Gazeta.pl Якуб Кумоч – внешнеполитический советник президента Дуды и один из руководителей президентской канцелярии Польши.

Кумоч подтвердил, что Польша готова исполнить роль "гаранта" в рамках договоренности с россией о прекращении огня, в случае если эти переговоры придут к успеху. Он также подчеркнул, что создание пула "гарантов" не является единственным вариантом.

"Польша не будет уклоняться от своей ответственности. Сейчас мы обсуждаем проект соглашения между Украиной и государствами-гарантами. Однако это только начало пути. Это один из возможных путей прекращения конфликта", - пояснил он.

Дипломат подчеркнул, что секретный на данный момент проект мирного соглашения является документом украинского авторства. Он также выставил условие участия Польши в этом процессе: "Если будет достигнуто мирное соглашение, нас интересует только такое, которое гарантирует территориальную целостность Украины и ее независимость. И только такой документ, на который согласны украинцы".

Он также раскрыл детали переговоров, отметив, что сдача Донбасса и Крыма не рассматривается.

"россияне хотели бы, чтобы гарантии были повторением Будапешта, а Украина дополнительно признала бы потерю Крыма и Донбасса. Но это смешно. Вначале они также требовали разоружения Украины, но требовать разоружения государства, армия которого разгромила значительную часть российских войск в сухопутной войне, является наглостью", - добавил Кумоч, отметив, что Польша поддерживает идею вступления Украины в НАТО.