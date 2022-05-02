Политика Польша не будет участвовать в мирном соглашении, если в нем будет пункт о сдаче хотя бы метра территории Украины

2022-05-02 10:26

Варшава стала первой столицей из числа потенциальных государств-гарантов, которая публично объявила, что не будет участвовать в мирном соглашении, если оно будет предусматривать сдачу части территории Украины.

Об этом заявил в интервью Gazeta.pl Якуб Кумоч – внешнеполитический советник президента Дуды и один из руководителей президентской канцелярии Польши.

Кумоч подтвердил, что Польша готова исполнить роль "гаранта" в рамках договоренности с россией о прекращении огня, в случае если эти переговоры придут к успеху. Он также подчеркнул, что создание пула "гарантов" не является единственным вариантом.

"Польша не будет уклоняться от своей ответственности. Сейчас мы обсуждаем проект соглашения между Украиной и государствами-гарантами. Однако это только начало пути. Это один из возможных путей прекращения конфликта", - пояснил он.

Дипломат подчеркнул, что секретный на данный момент проект мирного соглашения является документом украинского авторства. Он также выставил условие участия Польши в этом процессе: "Если будет достигнуто мирное соглашение, нас интересует только такое, которое гарантирует территориальную целостность Украины и ее независимость. И только такой документ, на который согласны украинцы".

Он также раскрыл детали переговоров, отметив, что сдача Донбасса и Крыма не рассматривается.

"россияне хотели бы, чтобы гарантии были повторением Будапешта, а Украина дополнительно признала бы потерю Крыма и Донбасса. Но это смешно. Вначале они также требовали разоружения Украины, но требовать разоружения государства, армия которого разгромила значительную часть российских войск в сухопутной войне, является наглостью", - добавил Кумоч, отметив, что Польша поддерживает идею вступления Украины в НАТО.

subscriber subscriber

Еще по теме

Польша поставила Украине более 200 танков Т-72. Этого хватит для формирования двух бригад

2022-04-30 09:00

Польша больше никак не зависит от русского газа, - Премьер-министр Матеуш Моравецкий

2022-04-28 11:34

видео В Польше экскаваторами сносят последние памятники советской эпохи

2022-04-22 14:29

В Украине растаможка авто временно стала бесплатной - На границе с Польшей моментально выросли очереди

2022-04-19 11:33

Еще новости в разделе "Политика"

Польша не будет участвовать в мирном соглашении, если в нем будет пункт о сдаче хотя бы метра территории Украины

2022-05-02 10:26

видео В Беларуси срочно ввели смертную казнь за попытку совершить теракт

2022-04-29 20:34

Джо Байден намерен увеличить помощь Украине на 33 млрд долларов, из которых 20 млрд на военные нужды

2022-04-29 12:28

видео Байден выступил с заявлением по поводу войны в Украине: первые подробности

2022-04-28 21:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Польша не будет участвовать в мирном соглашении, если в нем будет пункт о сдаче хотя бы метра территории Украины 2022-05-02 10:26
видео В Беларуси срочно ввели смертную казнь за попытку совершить теракт 2022-04-29 20:34
Джо Байден намерен увеличить помощь Украине на 33 млрд долларов, из которых 20 млрд на военные нужды 2022-04-29 12:28
видео Байден выступил с заявлением по поводу войны в Украине: первые подробности 2022-04-28 21:00