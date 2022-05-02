ВОЙНА В Украине Поставки западной артиллерии изменят ход войны в Украине - WP

2022-05-02 17:30

Дальнобойная артиллерия заставит обе стороны действовать более ловко, если они надеются избежать серьезных жертв.

Новые артиллерийские системы, которые получает Украина, изменят ход войны с Россией. Колоссальное влияние на обе стороны окажет дальнобойная артиллерия. Американские аналитики уверены, что обе стороны будут действовать более ловко, чтобы избежать серьезных жертв.

Об этом сообщает The Washington Post.

Во время выступления в Пентагоне министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что дальнобойная артиллерия окажется решающей на следующем этапе войны в Украине.

Сейчас Россия и Украина ведут артиллерийскую дуэль, используя реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Смерч", а также устаревшие 122-мм гаубицы. Использование западных артиллерийских систем ускорит тактический сдвиг обеих сторон, чтобы использовать так называемый контрбатарейный огонь, при котором украинские воины смогут эффективнее искать артиллерию противника, определять ее расположение и уничтожать.

Артиллерийские подразделения часто маскируются, поэтому для их обнаружения может потребоваться комбинация разведки, беспилотных самолетов и радаров. Для этого Запад предоставляет Украине дроны и контрбатарейные радары.

Аналитик Королевского Института Объединенных вооружений в Лондоне Сэм Крэнни-Эванс заметил, что поставка западной артиллерии крайне важна для Украины еще и потому, что ВСУ практически не могут найти боеприпасы для своих артсистем советской эпохи. Их производят в незначительном количестве Польша и Болгария, но гораздо больше стран в мире производят боеприпасы для орудий стандарта НАТО.

Ранее сообщалось, что Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал Конгресс одобрить законопроект о выделении дополнительных 33 миллиарда долларов на поддержку Украины.

Финансирование будет использовано для предоставления Украине оружия, боеприпасов и другой военной помощи, а также прямой экономической и гуманитарной помощи.