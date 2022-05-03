ВОЙНА В Украине видео Советник главы ОП Алексей Арестович раскрыл данные об ускоренной мобилизации на россии

2022-05-03 12:27

Советник главы ОП Украины Алексей Арестович убежден, что на россии активно готовят к ускоренной мобилизации даже тех, кто не имеет боевого опыта. Благодаря этому, а также героической обороне украинских воинов, почти 70% введенных за последние две недели на территорию нашей страны рашистов уже отправились в ад. Некоторые по частям или в виде неподлежащих опознанию останков.

"Набирается в основном социальное дно. Те несколько тысяч, которые мы наблюдаем - это деклассированные элементы, публика, которая подобрана едва ли не под забором.

И она, конечно, не обладает никакими военными специальностями. Максимум - это каска 43-го года, автомат 47-го и пошел вперед", - комментирует Алексей Арестович.

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видео Советник главы ОП Алексей Арестович раскрыл данные об ускоренной мобилизации на россии 2022-05-03 12:27
видео Во вторник, 3 мая, продолжится эвакуация мирного населения из осажденного Мариуполя 2022-05-03 09:34