ВОЙНА В Украине "Спецоперация" путина в Украине может продлиться до сентября, - разведка

2022-05-03 19:00

 

Украинским разведчикам удалось узнать, когда Россия планирует закончить "спецоперацию" в Украине. Оказалось, разгромной "победы", на 9 мая ждать уже не приходится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.

"Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что РФ уже в ближайшие дни может объявить захват Донбасса и частично юга своей победой в войне против Украины. Москва намерена фактически аннексировать эти территории.

Добавим, что РФ уже серьезно готовится к "включению" захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма. Там уже начали разрабатывать план и наладили производство печатей для всех учреждений.

subscriber subscriber

Еще по теме

ЕС может утвердить шестой пакет санкций против России уже 10 мая

2022-05-03 20:30

Армия Украины получит по 10 противотанковых систем на каждый российский танк, - Энтони Блинкен

2022-05-03 13:35

Ермак рассказал, что не может быть предметом переговоров с россией

2022-05-02 21:00

МИД Украины жестко потроллил россию после визита Анджелины Джоли во Львов

2022-05-02 11:33

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинцам разрешили выходить на пенсию на полтора года раньше: названа причина

2022-05-03 20:00

Германия намерена поставить Украине самоходные гаубицы, - Welt

2022-05-03 19:30

"Спецоперация" путина в Украине может продлиться до сентября, - разведка

2022-05-03 19:00

фото + видео В Раде выступил Джонсон и пообещал Украине новую военную помощь - нардеп

2022-05-03 18:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинцам разрешили выходить на пенсию на полтора года раньше: названа причина 2022-05-03 20:00
Германия намерена поставить Украине самоходные гаубицы, - Welt 2022-05-03 19:30
"Спецоперация" путина в Украине может продлиться до сентября, - разведка 2022-05-03 19:00
фото + видео В Раде выступил Джонсон и пообещал Украине новую военную помощь - нардеп 2022-05-03 18:30