ВОЙНА В Украине Военный эксперт спрогнозировал, когда в Украине закончится горячая фаза войны

2022-05-03 17:30

Горячая фаза войны в Украине с Россией может закончиться не раньше, чем через четыре-пять месяцев.

В нашей стране горячая фаза противостояния точно продлиться несколько месяцев, рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью "Украина 24".

"Да, горячая фаза может через четыре-пять месяцев закончиться, но не раньше. А так, соглашусь, наверное, с оценкой Бориса Джонсона (премьер Британии - Ред.), что до 2023 года мы еще будем в этой войне", - сказал собеседник.

Эксперт добавил, что наступать намного тяжелее, чем обороняться.

"…В любом случае, горячая фаза - несколько месяцев - это точно, потому что наступление будет намного медленнее, чем оборонительная часть…", - сказал он.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Чернигов, Харьков, Львов, Николаев, Херсон, Одессу и Мариуполь.

Власти РФ назвали войну в Украине "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" граждан нашего государства.

Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович прогнозировал, что война Украины с Россией может длиться и до 2042 года.