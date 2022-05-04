ВОЙНА В Украине В Конгресс США уже поступила особая резолюция об использовании американской армии для защиты Украины

2022-05-04 12:28

Член Палаты представителей Соединенных Штатов Адам Кинзингер объявил о внесении общей резолюции, что позволит использовать американскую армию для защиты территориальной целостности Украины.

Конгрессмен от Иллинойса стремится разрешить использование армии США в Украине в случае эскалации войны президентом путиным. Резолюция призвана предоставить американскому президенту полномочия реагировать на сценарий, при котором россия использует химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины.

"Сегодня у Америки есть возможность снова заявить о своей поддержке людей, стремящихся к свободе и твердо противостоящих авторитаризму. Пообщавшись с госсекретарем Блинкеном и услышав его серьезную обеспокоенность по поводу применения путиным химического оружия, я уверен, что Соединенные Штаты продемонстрируют международному сообществу, что мы не потерпим бессмысленного насилия", – заявил Кинзингер.

Член Палаты представителей также процитировал Байдена, заявившего о необходимости "остановить путина". Конгрессмен уверен, что для такой цели резолюция предоставит необходимые инструменты. 

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видео На россии уже целые роты военных полным составом отказываются ехать на войну в Украину 2022-05-04 08:24
российские войска несмотря на потери продолжают наступление под Изюмом, - Генштаб 2022-05-03 23:00