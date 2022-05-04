Политика видео Уже нет иллюзии, что российская армия является одной из самых сильных в Европе, - президент Чехии Милош Земан

2022-05-04 15:37

Россияне оказались более агрессивными, чем я думал, - заявил президент Чехии Милош Земан.

По его мнению, путин поддался иллюзии, что российская армия является одной из самых сильных.

"Я думаю, что каждая страна отстаивает свои национальные интересы, но эти интересы бывают краткосрочными и долгосрочными.

А русские - и я признаю, к своему удивлению и удивлению многих других политиков, - оказались совершенно иррациональными, непредсказуемыми, более агрессивными и менее европейскими, чем я думал", - сказал он.

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