ВОЙНА В Украине Рада увеличивает штрафы: за что украинцам придется заплатить до 5 100 гривен

2022-05-04 17:00

Украинские депутаты усилили административную ответственность за мелкое хулиганство.

Кроме всего прочего, идет о нецензурной брани в общественных местах.

Так, за публичные оскорбительные высказывания или приставания на улице можно будет получить исправительные работы или штраф свыше 500 гривен.

За законопроект №5050-1 – о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по защите чести и достоинства граждан и работников правоохранительных органов проголосовал 321 депутат. Документ принят в первом чтении.

В законопроекте идет речь о том, что мелкое хулиганство, в том числе и публичная нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок или спокойствие граждан – влечет за наложение штрафа от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 510 грн). Или же общественные работы на срок от 20 до 40 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка. Более того, предусмотрен и административный арест на срок до 10 суток.

Итого размер штрафа за нецензурное ругательство в публичных местах вырос с 170 гривен до 510. От 850 до 1700 гривен обойдутся хулиганам и оскорбления в адрес полицейских, пограничников и военнослужащих. За повторные действия изначальный размер штрафа может увеличиться в три раза - до 5100 гривен.

В ныне действующем законодательстве речь идет о штрафе от 51 до 119 гривен.