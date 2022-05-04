ВОЙНА В Украине ЗНО-2022: в проведении мультидисциплинарного теста появились изменения, что нужно знать абитуриентам

2022-05-04 21:00

Учителя дали некоторые рекомендации по проведению мультидисциплинарного теста в рамках ЗНО-2022.

Для выполнения всех заданий мультидисциплинарного теста в рамках ЗНО этого года у абитуриентов будет больше времени, чем было заявлено изначально. Об этом сообщили в Украинском центре качества образования.

К такому решению пришли по рекомендации самих учителей, которые считают, что 90 минут может быть недостаточно для выполнения всех заданий по трем предметам. Таким образом было решено увеличить время выполнения теста до 120 минут. Обновление уже работает в онлайн-версии.

"Тест является содержательным, комплексным, неперегруженным и может быть действенным инструментом отбора поступающих в заведения высшего образования в сложных военных условиях, в то же время 90 минут мало для его выполнения – такова обратная связь от педагогов", - отметили на сайте центра качества образования.

Также там отмечают, что, если будущие абитуриенты имеют медленный интернет или не могут находиться у компьютера в течение 120 минут, следует скачать буклет с демонстрационным вариантом теста.

Отметим, что в этом году из-за военного положения, было принято решение отменить традиционное ЗНО и провести тестирование в формате мультидисциплинарного теста. В нем есть задачи по украинскому языку, математике и истории Украины.