Мир Омерзительная историческая манипуляция: глава МИД Франции осудил заявления Лаврова

2022-05-04 19:30

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о Второй мировой войне, назвав их отвратительной манипуляцией.

Об этом написал в Twitter глава МИД Франции.

"Историческая манипуляция господина Лаврова и его министерства по поводу зверств Второй мировой войны просто омерзительна. Я осуждаю эту неприемлемую и мерзкую риторику. Мы продолжим бороться с российской дезинформацией о войне в Украине", - подчеркнул глава французской дипломатии.

Как сообщалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев самыми ярыми антисемитами. Израиль заявил, что подобные высказывания российского чиновника являются возмутительными.