ВОЙНА В Украине Зеленский озвучил два требования к россии

2022-05-04 18:00

 

Президент также напомнил агрессору о будущих репарациях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуться к границам до 24 февраля и вернуть оккупированный Крым.

Об этом он сказал, выступая в видеоформате на встрече исполнительных директоров, организованном газетой The Wall Street Journal.

Глава государства также выразил сомнения в успехе мирных переговоров с РФ.

"Наши переговорные группы взаимодействуют на уровне их участников. Они обсуждают подготовку встречи лидеров. Я не очень верю в такие переговоры", - отметил он.

Кроме того, Зеленский высказал убеждение, что в восстановлении Украины после окончания боевых действий должны принимать участие как Россия, так и европейские страны.

При этом, говоря о России, снова вспомнил тему репараций: "Россия должна выплатить Украине репарации".

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Чернигов, Харьков, Львов, Николаев, Херсон, Одессу и Мариуполь.

Власти РФ назвали войну в Украине "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" граждан нашего государства.

 

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