ВОЙНА В Украине На Запорожском направлении ВСУ разбили вражеский “Бук”, “Грады”, танки и ракетные установки

2022-05-04 22:00

Украинские военные на Запорожском направлении маневренно отбивают вражеские атаки российских войск и берут в плен оккупантов. Под прицелом ВСУ вражеская техника, которая бомбит мирные населенные пункты в Запорожской области.

По информации Сил обороны на Запорожском направлении украинские защитники уничтожили 24 оккупанта, 27 ранили.

Из вражеской техники, которую разбили ВСУ:

- 1 зенитно-ракетный комплекс “Бук”;

- 4 реактивных систем залпового огня “Град”;

- 1 танк;

- 8 боевых бронированных машин;

- 2 БПЛА “Орлан -10”;

- 2 152мм гаубицы Д-20;

- 5 единиц автомобильной техники.

Также повреждена 1 вражеская самоходная артиллерийская установка Мста-С/1 ед.

Напомним, на Запорожском направлении российские войска пытались продвигаться и атаковать украинских военных в направлении Орехова. ВСУ отбили вражеские атаки.