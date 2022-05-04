На Запорожском направлении ВСУ разбили вражеский “Бук”, “Грады”, танки и ракетные установки

Украинские военные на Запорожском направлении маневренно отбивают вражеские атаки российских войск и берут в плен оккупантов. Под прицелом ВСУ вражеская техника, которая бомбит мирные населенные пункты в Запорожской области.
По информации Сил обороны на Запорожском направлении украинские защитники уничтожили 24 оккупанта, 27 ранили.
Из вражеской техники, которую разбили ВСУ:
- 1 зенитно-ракетный комплекс “Бук”;
- 4 реактивных систем залпового огня “Град”;
- 1 танк;
- 8 боевых бронированных машин;
- 2 БПЛА “Орлан -10”;
- 2 152мм гаубицы Д-20;
- 5 единиц автомобильной техники.
Также повреждена 1 вражеская самоходная артиллерийская установка Мста-С/1 ед.
Напомним, на Запорожском направлении российские войска пытались продвигаться и атаковать украинских военных в направлении Орехова. ВСУ отбили вражеские атаки.