ВОЙНА В Украине видео С находящимися на территории завода Азовсталь защитниками Мариуполя снова появилась связь

2022-05-05 08:26

Украинские снова власти имеют связь с находящимися на территории завода Азовсталь защитниками Мариуполя, а войска россии уже на территории предприятия. Об этом заявил глава делегации Украины на переговорах, народный депутат и глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в комментарии Радио Свобода.

Арахамия говорит, что информацию он получил от командира Полка Азов. Именно Полк Азов героически держит оборону, давая мощный отпор во много раз превосходящим силам рашистов.

"Продолжаются попытки штурма завода. российские войска на территории Азовстали» уже находятся, — сказал Арахамия.

Напомним, Генштаб ВСУ подтвердил, что орки будут снова пытаться штурмовать Азовсталь. Однако их попытки не увенчаются успехом.

Орда путлера начала усиленно штурмовать Азовсталь 3 мая. Тогда во время бомбардировок завода Азовсталь в погибли две женщины. Рашисты понесли большие потери, но ни на шаг не приблизились к захвату завода.