ВОЙНА В Украине Лукашенко высказался против ядерного удара по Украине

2022-05-05 17:30

Белорусский правитель отметил, что Украина находится рядом с его страной, и последствия ядерного удара могут повлиять и на Беларусь.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко считает недопустимым применение ядерного оружия, но не может сказать, есть ли у России такие планы. Об этом Лукашенко заявил в интервью Associated Press, которое было опубликовано в четверг, 5 мая.

"Абсолютно считаю, что применение ядерного оружия недопустимо, еще и потому, что это рядом с нами. Не совсем здесь, но не за океаном, как Соединенные Штаты. Недопустимо вообще… что наш земной шар с орбиты может сорвать, и мы улетим неизвестно куда. Применение ядерного оружия недопустимо", - сказал Лукашенко.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, как он оценивает вероятность применения ядерного оружия по Украине в случае затягивания войны.

При этом Лукашенко затруднился ответить на вопрос, насколько такой сценарий вероятен, посоветовав обратиться к руководству России.

Напомним, Лукашенко также признался, что не ожидал, что война Украины с Россией "затянется таким образом".

Ранее Лукашенко заявил о проведении в Украине "специальной операции" по освобождению белорусских граждан, которую никто не заметил.