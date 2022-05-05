Мир Британия лишила Московскую биржу статуса "признанной": что это значит

2022-05-05 21:00

 

Британия отозвала у Московской биржи статус "признанной биржи". Это лишит инвесторов налоговых льгот.

Об этом сообщается на сайте ведомства Британии.

Что значит лишить статуса "признанной биржи"?

Отныне инвесторы, торгующие на Московской бирже, не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам при торговле ценными бумагами. В то же время существующие инвестиции будут и в дальнейшем защищены.

"Отмена признания Московской фондовой биржи дает четкий сигнал, что новых инвестиций в Россию не будет”, - заявила финансовый секретарь казначейства Люси Фрейзер.

В общем, статус признанной фондовой биржи, является классификацией, которая присваивается Управлением по налоговым таможенным сборам Великобритании в целях налогообложения. Все ценные бумаги, которые торгуются на бирже, имеют налоговые льготы.

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