ВОЙНА В Украине Украинцы подали уже более ста тысяч заявок на компенсацию жилья, разрушенного в результате войны против рф

2022-05-06 11:35

Граждане Украины уже подали 135 тысяч заявок о поврежденном и разрушенном имуществе в результате военного вторжения россии в Украину. 

"Общая площадь поврежденного жилья уже составляет 9 млн 401 тыс. кв. м", – сообщила нардеп из партии Слуга народа Елена Шуляк, передает Интефакс-Украина.

По ее словам, запустить процесс компенсации такого жилья необходимо до международных судов и получения репараций.

"Сейчас усилия всех ветвей власти направлены на то, чтобы помогать Вооруженным силам Украины и вести работу с международными партнерами, однако одновременно стоит планировать послевоенное восстановление страны. Бизнес согласен с убеждениями Елены Шуляк, что говорить о восстановлении страны нужно уже сейчас, несмотря на продолжающиеся тяжелые боевые действия", – указано в пресс-релизе.

Правительством выделено уже более 1 млрд гривен на оперативное восстановление деоккупированных областей.

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