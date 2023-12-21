Мир Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина в ноябре: появились новые подробности

2023-12-21 16:48

Американский телеканал CNBC опубликовал ранее не разглашавшиеся сведения о переговорах президента США Джо Байдена и Си Цзиньпина, которые проходили 15 ноября в Сан-Франциско.

Лидер Китая Си Цзиньпин откровенно заявил президенту США Джо Байдену на недавнем саммите в Сан-Франциско, что Пекин осуществит свое намерение объединить Тайвань с материковым Китаем. Время, когда это будет сделано, пока не определено, сообщили телеканалу три американских действующих чиновника и один бывший.

Во время встречи китайской и американской делегаций на недавних переговорах Си сказал Байдену, что Китай предпочитает мирное поглощение Тайваня, без применения силы, сообщили официальные источники.

Китайский лидер также упомянул прогнозы, сделанные публично представителями командования США, о том, что Си якобы планирует захватить Тайвань в 2025 или 2027 году. Глава КНР сказал Байдену, что это ошибочные прогнозы, поскольку Пекин пока не установил временные рамки, по словам двух нынешних и одного бывшего чиновника, информированного о встрече.

Китайская делегация перед саммитом попросила американскую сторону о том, чтобы Байден сделал публичное заявление по итогам переговоров – о том, что США поддерживают стремление Китая к мирному объединению с Тайванем и не поддерживают независимость Тайваня. Белый дом отклонил запрос Китая.

Спикер Совета национальной безопасности отказался от комментариев.

Таким образом, открылись новые, ранее не опубликованные подробности критически важных переговоров между лидерами США и Китая, переговоров. Позиция Си Цзиньпина в отношении Тайваня вызывает серьезную обеспокоенность у чиновников администрации Байдена, упорно пытающихся избежать конфликта с Китаем, пишет CNBC.

Лидеры США и Китая в ноябре провели четырехчасовые переговоры, которые имели целью предотвратить перерастание напряженности в конфликт между крупнейшими экономиками мира. Дипломаты по обе стороны потратили месяцы, пытаясь организовать эти переговоры.

Власти Китая считают Тайвань своей территорией и декларируют намерение воссоединения. США не признают Тайвань независимым государством, как и большинство стран ООН, но выступают против угроз Китая силой присоединить остров.