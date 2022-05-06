ВОЙНА В Украине Международный уголовный суд призвали выдать ордер на арест путина и доставить его в Гаагу

2022-05-06 18:28

Бывшая прокурор Международного трибунала ООН по бывшей Югославии, также расследовавшая военные преступления в Руанде, Карла дель Понте призвала Международный уголовный суд выдать ордер на арест свихнувшегося российского диктатора путина.

Об этом она заявила в интервью швейцарской газете Le Temps, которое цитирует The Guardian.

Дель Понте открыто назвала путина военным преступником и подчеркнула: выдача ордера на его арест является важным сигналом, что следственные действия были проведены.

"Это единственный инструмент, который существует и позволяет арестовать виновного в военном преступлении и доставить его в зал суда. Если он (путин) останется на россии, этого может не произойти. Но он больше не сможет покинуть свою страну", - сказала бывшая прокурорка.

Напомним, еще 16 марта Международный суд ООН обязал россию прекратить вторжение в Украину. Согласно решению суда, до принятия окончательного решения рф должна прекратить "военные операции", начавшиеся на территории Украины 24 февраля, и обеспечить, чтобы любые регулярные или нерегулярные подразделения, направляемые или поддерживаемые россией, а также другие организации и лица, находящиеся под контролем рф не принимали никаких мер по продолжению военных действий (эти решения поддержали 13 судей, против выступили два — россия и Китай).