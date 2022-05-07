Мир В Германии запретили флаги Украины и рф на "день победы": названа причина

2022-05-07 09:00

В столице Германии запретили на День победы над нацизмом во Второй мировой войне российскую и украинскую символику.

Об этом сообщил сайт Politico.

Отмечается, что еще несколько дней назад украинская община Берлина договорилась с местной властью о проведении акции с украинской символикой и получила на это разрешение. Однако 6 мая полиция Берлина прислала организаторам акции письмо, в котором речь шла о запрете на использование любой символики Украины во время посещения памятников посвященных событиям Второй мировой войны.

Но не только украинская символика оказалась под запретом - были запрещены флаги России, СССР, георгиевские ленточки, символика с буквами "Z" и "V", а также флаги террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".