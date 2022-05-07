Мир В Германии запретили флаги Украины и рф на "день победы": названа причина

2022-05-07 09:00

 

В столице Германии запретили на День победы над нацизмом во Второй мировой войне российскую и украинскую символику.

Об этом сообщил сайт Politico.

Отмечается, что еще несколько дней назад украинская община Берлина договорилась с местной властью о проведении акции с украинской символикой и получила на это разрешение. Однако 6 мая полиция Берлина прислала организаторам акции письмо, в котором речь шла о запрете на использование любой символики Украины во время посещения памятников посвященных событиям Второй мировой войны.

Но не только украинская символика оказалась под запретом - были запрещены флаги России, СССР, георгиевские ленточки, символика с буквами "Z" и "V", а также флаги террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

subscriber subscriber

Еще по теме

ВСУ уничтожили много техники и боеприпасов оккупантов: что сейчас происходит на юге Украины

2022-05-07 12:00

Германия к концу года полностью откажется от поставок нефти и газа из россии - глава МИД Анналена Бербок

2022-05-06 19:31

фото Какие мины и ловушки ставят в Украине русские оккупанты - чем опасен каждый из боеприпасов

2022-05-06 09:34

На дорогах Украины возобновят работу камер автоматической фиксации скорости

2022-05-05 23:00

Еще новости в разделе "Мир"

фото + видео В россии опять вспыхнул мощный пожар и приближается к Курску

2022-05-07 13:00

В Германии запретили флаги Украины и рф на "день победы": названа причина

2022-05-07 09:00

путину пришлось извиняться перед Израилем за маразм главы дипломатии рф

2022-05-06 13:31

Британия лишила Московскую биржу статуса "признанной": что это значит

2022-05-05 21:00
Все статьи раздела "Мир"

Мир

фото + видео В россии опять вспыхнул мощный пожар и приближается к Курску 2022-05-07 13:00
В Германии запретили флаги Украины и рф на "день победы": названа причина 2022-05-07 09:00
путину пришлось извиняться перед Израилем за маразм главы дипломатии рф 2022-05-06 13:31
Британия лишила Московскую биржу статуса "признанной": что это значит 2022-05-05 21:00