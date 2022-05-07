ВОЙНА В Украине Появились подробности расстрела оккупантами колонны авто на Харьковщине

2022-05-07 11:00

Между населенными пунктами пгт Старый Салтов и села Верхний Салтов найдено шесть поврежденных машин и четыре сгоревших тела.

В Харьковской области российские оккупанты расстреляли колонну из 15 частных автомобилей, в которых находились мирные жители. В результате погибли минимум четыре человека. Об этом сообщает региональная прокуратура в пятницу, 6 мая.

По данным следствия, 4 мая 15 частных автомобилей выехали из оккупированного российскими военными города Волчанск Чугуевского района. По дороге возле пгт Старый Салтов Чугуевского района военнослужащие ВС РФ обстреляли эту колонну.

Сегодня правоохранители установили местонахождение автоколонны и провели ряд следственных действий. На обочине между населенными пунктами пгт Старый Салтов и села Верхний Салтов найдено шесть поврежденных машин и четыре сгоревших тела.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч.2 ст.438 УК Украины).

О расстреле указанной автоколонны сообщалось накануне. По словам родственников людей, которые были в колонне, они направлялись в Харьков. Всего в колонне насчитывалось несколько десятков автомобилей.