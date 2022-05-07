Если на вооружении Воздушных сил ВСУ появятся самолеты F-15 или F-16, то это полностью изменит ход боевых действий. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.
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"Если появится на нашем вооружении самолет F-15 или F-16, который будет на уровне с самолетами россии, то это кардинально изменит расклад сил. Мы сможем самостоятельно закрыть небо над Украиной", – сказал Игнатий.
Также он заверил, что научить украинского пилота летать с боевым опытом на американских самолетах – это вопрос нескольких недель. Другое дело – научиться воевать на нем и применять оружие, однако наши пилоты готовы учиться не жалея сил, чтобы овладеть техникой в кратчайшие сроки.
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"Эти самолеты уже были в Украине, на аэродромах Миргород и Староконстантинов в 2017 и 2018 годах. Это авиация нацгвардии штата Калифорния и наши пилоты вместе с американскими летчиками летали на F-15 Eagle. Они примерно тех же лет что и МиГ- 2929 и Су-27, как выпуска, так и технологически. Но самолеты F-15 и F-16 прошли модернизацию в плане вооружения радаров и других систем навигации", – сообщил Игнат.
Напомним
На Запорожском направлении активизировались обстрелы, оккупанты применяют авиацию и артиллерию. В частности, массированным атакам подверглись Гуляйполе и Орехов.