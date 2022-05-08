ВОЙНА В Украине В Украине потеплеет до +27 градусов: прогноз синоптиков на ближайшие дни

2022-05-08 12:00

В Украине идет долгожданное потепление во всех регионах - украинцев ожидает высокая температура воздуха и солнечные дни, однако из-за резкого изменения температурного режима будут наблюдаться и грозы.

О прогнозе погоды на ближайшие дни свидетельствуют карты погоды от Укргидрометцентра.

8 мая

В этот день ожидается солнечная погода с переменной облачностью на большинстве территорий Украины, в то время как на западе и севере ожидается дождь с грозами. Ночная температура будет в пределах от +6 до +9, но в восточных областях ниже: от +3 до +5 градусов. Днем температура по регионам выровняется и составит +18 +22 градуса.

9 мая

9 мая погода резко изменится – теперь дожди будут почти на всей территории Украины. Облачно с прояснениями ожидается только во Львовской, Волынской, Ровенской, Киевской областях и АР Крым.

Ночью температура воздуха прогреется больше, чем в предыдущие дни и будет достигать +8 +10 градусов. Холоднее только в Луганской области – от +6 до +8 ночью. Дневная температура в западных, северных и центральных областях составит от +13 до +17 градусов, а на востоке и юге значительно теплее: от +19 до +21 градуса.

10 мая

Солнечная погода с переменной облачностью будет преобладать на большей части территории Украины. Солнце только не посетит Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.

Ночью в западных, северных, центральных и восточных регионах температура воздуха составит от +3 до +8 градусов. На юге страны ночью +8+10 градусов. В то же время, дневная температура будет почти одинакова везде: от +13 до +17 градусов по Цельсию.

11 мая

Каждая область Украины сможет насладиться солнечной и теплой погодой.

Ночью, правда, столбик термометра опустится до +2+6 на западе, в северных областях ожидается +1+4 с возможными заморозками, в центральных и восточных областях от +2 до +5 градусов ночью. На юге значительно теплее – от +4 до +9 градусов.

Дневная температура в западных регионах поднимется до отметок +20 до +24 градусов, в то время как в центральных, южных, северных и восточных температура воздуха останутся на уровне предыдущих дней: от +16 до +20 градусов.

12 мая

12 мая в Украине ожидается контрастная погода: по крайней мере, облачно с прояснениями, в центре и на севере дожди с грозами, на востоке и юге солнечная погода.

Ночью на западных регионах и Киевской области столбик термометра покажет +9+13 градусов, в центральных и северных +6+9, в восточных +5+8, а на юге Украины от +7 до +11 градусов тепла. Дневная температура воздуха в большинстве областях будет колебаться от +19 до +25 градусов Цельсия.