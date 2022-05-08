ВОЙНА В Украине ВСУ отправили «на корм рыбам» подразделение оккупантов, форсирующих Северский Донец

2022-05-08 12:30

 

Захватчики из 41-й армии РФ не смогли переправиться через реку.

ВСУ уничтожили подразделение российских оккупантов в Донецкой области.

Они пытались перебраться через реку Северский Донец, сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"При попытке форсирования реки Северский Донец в Донецкой области было уничтожено подразделение одной из БТГр 41 общевойсковой армии (в/ч 64128 Новосибирск) Центрального ПО. Потери среди личного состава составили: 8 погибших, 16 раненых, 3 военнослужащих", - рассказал журналист.

Напомним, защитники Украины в течение 7 мая уничтожили еще 80 российских оккупантов на южном направлении. Также ВСУ уничтожили 10 единиц вражеской техники.

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