Мир Вооруженные формирования в Приднестровье приведены в полную боеготовность - угроза для Молдовы растет

2022-05-09 10:26

Военные в самопровозглашенной "Приднестровской народной республике" находятся в полной боевой готовности, говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

"На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной. Вооруженные формирования в Приднестровском регионе Республики Молдова и подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на россии разработали четкие планы вторжения в Молдову для открытия второго фронта против Украины. Для этого московские рашисты раскачивают ситуацию в Приднестровье.