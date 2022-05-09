ВОЙНА В Украине видео У защитников Мариуполя есть четыре варианта действий, но реален только один, - разведка

2022-05-09 12:28

Офицер управления разведки полка Азов Илья Самойленко полагает, что у защитников заблокированного Мариуполя есть четыре варианта действий, но единственным приемлемым является - сражаться.

"Что касается шансов, которые у нас есть здесь, то я вам скажу то же, что я говорю своим товарищам, солдатам… в такой критической ситуации, как сейчас, у нас есть четыре варианта… Первое – можно, конечно, просто отложить оружие и сидеть в углу и ждать конца, это будет медленная смерть от голода или скорая смерть от бомбы, просто принять. Второй вариант – можно попытаться как-то убежать, как трус, думать только о собственной жизни, не думать о своем долге...", - отметил Самойленко во время брифинга с заблокированной Азовстали.

По его словам, ситуация такова, что защитники Мариуполя более чем в 100 километрах от основных позиций ВСУ, прорваться невозможно.

"Третье – можно сложить оружие и просто сдаться. А четвертый вариант – это единственный способ, который будет гарантировать вашу жизнь и вы не будете стыдиться того, что вы сделали – стоять и бороться", - подчеркнул Самойленко.

Офицер подчеркнул, что плен для "азовцев" означает смерть, поскольку враг нарушает все правила и обычаи войны. И бойцы имеют для этого четкое доказательство.