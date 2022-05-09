В Украине проведут целевую мобилизацию: что это такое
2022-05-09 16:30
Правительство Украины расширило Положение "О единой государственной системе гражданской защиты" дополнительными задачами, в частности ввело целевую мобилизацию населения для ликвидации последствий военных действий на территориях, подвергшихся разрушениям.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции ТОТ Украины.
К вышеуказанному Положению добавили следующие задачи:
- проведение целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций;
- ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и на территориях, подвергшихся влиянию средств поражения;
- меры по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения;
- определение населенных пунктов и районов, требующих проведения гуманитарного разминирования, маркировки опасных участков, проведения очищения (разминирования) территорий;
- вовлечение в ликвидацию последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций международной помощи.
Целевая мобилизация в условиях военного положения будет привлекать население к ликвидации разрушений и повреждений территорий, на которых велись боевые действия.