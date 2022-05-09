ВОЙНА В Украине В Украине проведут целевую мобилизацию: что это такое

2022-05-09 16:30

Правительство Украины расширило Положение "О единой государственной системе гражданской защиты" дополнительными задачами, в частности ввело целевую мобилизацию населения для ликвидации последствий военных действий на территориях, подвергшихся разрушениям.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции ТОТ Украины.

К вышеуказанному Положению добавили следующие задачи:

проведение целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций;

ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и на территориях, подвергшихся влиянию средств поражения;

меры по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения;

определение населенных пунктов и районов, требующих проведения гуманитарного разминирования, маркировки опасных участков, проведения очищения (разминирования) территорий;

вовлечение в ликвидацию последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций международной помощи.

Целевая мобилизация в условиях военного положения будет привлекать население к ликвидации разрушений и повреждений территорий, на которых велись боевые действия.