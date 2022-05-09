ВОЙНА В Украине В Украине подскочили цены на автогаз: на каких АЗС и на сколько

2022-05-09 20:30

В связи с дефицитом топлива на украинских АЗС цены на автогаз продолжают расти. Средняя цена на сжиженный газ в Украине по состоянию на 9 мая выросла на 80 копеек – до 32,66 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", пишет Enkorr.

Наибольшую и вообще рекордную цену на автогаз установила сеть "Укргазвидобування" - 37,00 грн/л (+4 грн/л до 6 мая).

В то же время, в киевской сети АЗС "Авантаж" цена на продукт выросла на 1 гривну за литр, до 32,95 грн/л.

Также на 1 грн/л увеличила цену часть консолидированной сети "Привата" ("Авиас"). На АЗС автогаз стоит 32,37 грн/л, а на станциях "Автотранс" он подорожал на 3 грн/л, до 35,78 грн/л соответственно.

Сжиженный газ подорожал и в сетях ОККО, WOG, Chipo, "Катрал" и других.