ВОЙНА В Украине россия сосредоточила в Черном море до 50 ракет. Сохраняется угроза ударов, - Минобороны

2022-05-09 17:30

 

В Украине сохраняется угроза ракетных ударов, особенно с Черного моря. Россия сосредоточила в акваториях до 50 крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Минобороны Александра Мотузяника.

"Сохраняется угроза применения крылатых ракет с Черного моря по военным и гражданским объектам Украины... В акватории Черного моря сейчас уже 7 носителей крылатых ракет типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп может составлять до 50 ракет", - отметил он.

Напомним, сегодня оккупанты выпустили четыре ракеты типа "Оникс" по Одесской области. Удар был осуществлен из Крыма.

С начала войны украинские защитники уничтожили около 25 650 военных России.

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