Мир Больной и перепуганный: Путин удивил внешним видом на параде в Москве

2022-05-09 18:00

Так советник главы Офиса президента Украиины Алексей Арестович прокомментировал появление российского президента на Параде в честь 9 мая.

«Если же говорить серьезно, то ключевая фраза Пу в его речи: - «недопустимость глобальной войны». Читайте - отбой атомной войны, и «…страшного столкновения с НАТО». Старый, больной, насмерть перепуганный человечишка. Путин - владелец империи, встретился, наконец, с Путиным, таскавшим чемодан за сильными мира сего. Круг замкнулся. Его конец близок. Его посмертная судьба будет ужасна», - написал Арестович на своей странице в Instagram.

Напомним, выступая на параде, владимир Путин заявил, что Россия "дала упреждающий отпор агрессии" со стороны НАТО.

«…Опасность росла с каждым днем, Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение – решение суверенной, сильной, самостоятельной страны», - заявил путин, говоря о причинах нападения на Украину.

На данное заявление уже отреагировал советник главы Офиса президента и член украинской делегации на переговорах с рф Михаил Подоляк.

«Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым. Российские военные погибают, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. В этой войне не было никаких оптимальных факторов кроме болезненных имперских амбиций России», - написал Подоляк на своей странице в Twitter.