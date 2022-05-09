российские оккупанты массово выходят из Боровой в сторону Купянска

Из Боровой и Богуславки наблюдается массовый выход войск рф в направлении Купянска. Об этом сообщили в Боровском поселковом совете.
В то же время, по данным аэрофотосъемки, большое количество живой силы и техники оккупантов остается в селах Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка, Бахтин.
В полях близ сел замаскирована вражеская техника. Также сейчас опасно посещать леса, посадки, в том числе в местах, где находились российские военные. Там могут быть мины и растяжки.
В видео из села Пески-Радьковские, которое распространяют сепаратистские и российские паблики, перепутали название населенного пункта. Авторы съемки показали, как бережно российские захватчики прихорашивают памятник победителям над фашизмом и аллеей памяти. При этом в видео тщательно скрыта местность вокруг.