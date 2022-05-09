ВОЙНА В Украине российские оккупанты массово выходят из Боровой в сторону Купянска

2022-05-09 17:00

 

Из Боровой и Богуславки наблюдается массовый выход войск рф в направлении Купянска. Об этом сообщили в Боровском поселковом совете.

В то же время, по данным аэрофотосъемки, большое количество живой силы и техники оккупантов остается в селах Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка, Бахтин.

В полях близ сел замаскирована вражеская техника. Также сейчас опасно посещать леса, посадки, в том числе в местах, где находились российские военные. Там могут быть мины и растяжки.

В видео из села Пески-Радьковские, которое распространяют сепаратистские и российские паблики, перепутали название населенного пункта. Авторы съемки показали, как бережно российские захватчики прихорашивают памятник победителям над фашизмом и аллеей памяти. При этом в видео тщательно скрыта местность вокруг.

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российские оккупанты массово выходят из Боровой в сторону Купянска 2022-05-09 17:00
В Украине проведут целевую мобилизацию: что это такое 2022-05-09 16:30
документ В Украине полностью изменилось отношение к Степану Бандере, Симону Петлюре и Ивану Мазепе 2022-05-09 13:32
видео У защитников Мариуполя есть четыре варианта действий, но реален только один, - разведка 2022-05-09 12:28