ВОЙНА В Украине В Запорожской области оккупанты портят свои танки и расстреливают грузовики, чтобы не ехать на передовую

2022-05-10 12:27

Наступление армии русских фашистов надежно остановлено в Запорожской области. Низкий моральный дух вынуждает оккупантов совершать диверсии и "самострелы".

Как сообщает пресс-служба Запорожской ОВА, в текущий момент в регионе противник не ведет активных боевых действий, но постоянно обстреливает позиции наших войск из артиллерии, в том числе – реактивных систем залпового огня. Под обстрелами находятся Пологи и Гуляйполе.

При этом не обходится без курьезов. Так, российские военные по ошибке ударили из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" по своим же собственным позициям, нанеся огромный урон живой силе и технике.

Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов крайне низкое, отмечается системное дезертирство. Уже не редкостью стали случаи, когда танкисты насыпают песок в топливные баки, чтобы только не попасть на передовую, где их ждет ерная смерть от украинских героев и американских ракет "Джавелин". Последние, к слову, не оставляют ни единого шанса любому виду военной техники, независимо от толщины брони и т.п. Как только танк попал в прицел комплекса Джавелин, он и весь его экипаж уже обречен.

По сообщению от местных жителей, в Пологах российские военные расстреляли около 20 своих автомобилей, только чтобы не ехать на линию фронта, сказав, что это сделали представители движения сопротивления на временно оккупированной территории Запорожского края.

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В Запорожской области оккупанты портят свои танки и расстреливают грузовики, чтобы не ехать на передовую 2022-05-10 12:27