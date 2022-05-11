ВОЙНА В Украине Водительское удостоверение теперь можно получить по упрощенной процедуре: что изменилось

2022-05-11 20:30

 

На время военного положения в Украине процедуру получения водительских прав значительно упростили – теоретически готовиться к экзаменам можно онлайн, а практическую часть сдать в любом сервисном центре МВД.

Об это сообщает МВД Украины.

Так, внутренние переселенцы имеют право сдавать практическую часть экзамена в любом ближайшем отделении МВД, независимо от того, в каком был сдан теоретический экзамен. При этом, учить теорию с преподавателем можно с помощью приложений Zoom, Skype, Google meet и т.п.

В то же время, получить водительское удостоверение также можно будет в любом СЦ МВД, независимо от места сдачи теоретического и практического экзаменов.

Отмечается, что срок уменьшения обучения также будет сокращен на 20% за счет теоретической части.

Ранее мы писали, что после исчезновения водительских удостоверений из приложения "Дия" с начала войны, документ вновь появился в электронном сервисе.

subscriber subscriber

Еще по теме

Можно ли получить бустер вакциной CoronaVac: ответ эксперта

2022-01-12 19:00

Как оформить пенсионное удостоверение: список документов и алгоритм действий

2022-01-08 14:00

Украинцев штрафуют за удостоверение водителя в приложении ДІЯ

2021-08-31 17:20

В МВД рассказали, как восстановить утраченное водительское удостоверение онлайн

2021-08-17 19:20

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

россия пытается укрепить свои позиции на острове Змеиный – разведка Британии

2022-05-11 21:00

Водительское удостоверение теперь можно получить по упрощенной процедуре: что изменилось

2022-05-11 20:30

В Харьковской области пограничники уничтожили 30 оккупантов. Двое пленных вспомнили, что Луганская область – Украина

2022-05-11 20:00

ВСУ выбивают оккупантов вокруг Попасной и Белогоровки, продолжаются горячие бои – глава ОГА

2022-05-11 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

россия пытается укрепить свои позиции на острове Змеиный – разведка Британии 2022-05-11 21:00
Водительское удостоверение теперь можно получить по упрощенной процедуре: что изменилось 2022-05-11 20:30
В Харьковской области пограничники уничтожили 30 оккупантов. Двое пленных вспомнили, что Луганская область – Украина 2022-05-11 20:00
ВСУ выбивают оккупантов вокруг Попасной и Белогоровки, продолжаются горячие бои – глава ОГА 2022-05-11 19:30