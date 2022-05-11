ВОЙНА В Украине Водительское удостоверение теперь можно получить по упрощенной процедуре: что изменилось

2022-05-11 20:30

На время военного положения в Украине процедуру получения водительских прав значительно упростили – теоретически готовиться к экзаменам можно онлайн, а практическую часть сдать в любом сервисном центре МВД.

Об это сообщает МВД Украины.

Так, внутренние переселенцы имеют право сдавать практическую часть экзамена в любом ближайшем отделении МВД, независимо от того, в каком был сдан теоретический экзамен. При этом, учить теорию с преподавателем можно с помощью приложений Zoom, Skype, Google meet и т.п.

В то же время, получить водительское удостоверение также можно будет в любом СЦ МВД, независимо от места сдачи теоретического и практического экзаменов.

Отмечается, что срок уменьшения обучения также будет сокращен на 20% за счет теоретической части.

Ранее мы писали, что после исчезновения водительских удостоверений из приложения "Дия" с начала войны, документ вновь появился в электронном сервисе.