Водительское удостоверение теперь можно получить по упрощенной процедуре: что изменилось

На время военного положения в Украине процедуру получения водительских прав значительно упростили – теоретически готовиться к экзаменам можно онлайн, а практическую часть сдать в любом сервисном центре МВД.
Об это сообщает МВД Украины.
Так, внутренние переселенцы имеют право сдавать практическую часть экзамена в любом ближайшем отделении МВД, независимо от того, в каком был сдан теоретический экзамен. При этом, учить теорию с преподавателем можно с помощью приложений Zoom, Skype, Google meet и т.п.
В то же время, получить водительское удостоверение также можно будет в любом СЦ МВД, независимо от места сдачи теоретического и практического экзаменов.
Отмечается, что срок уменьшения обучения также будет сокращен на 20% за счет теоретической части.
Ранее мы писали, что после исчезновения водительских удостоверений из приложения "Дия" с начала войны, документ вновь появился в электронном сервисе.