Жизнь Есть два способа. Как обменять водительское удостоверение онлайн

2024-06-10 22:15

Водительское удостоверение в Украине можно обменять или восстановить онлайн. Также украинцы могут заказать только электронное удостоверение без печати пластикового бланка.

Об этом сообщает сервисный центр МВД.