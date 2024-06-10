Есть два способа. Как обменять водительское удостоверение онлайн
2024-06-10 22:15
Водительское удостоверение в Украине можно обменять или восстановить онлайн. Также украинцы могут заказать только электронное удостоверение без печати пластикового бланка.
Об этом сообщает сервисный центр МВД.
Обменять или восстановить водительское удостоверение можно через электронный кабинет водителя или через приложение "Дія".
Алгоритм действий через кабинет водителя:
- зайти в кабинет водителя;
- выбрать в меню "Электронные услуги" - "Восстановление и обмен удостоверения", нажать кнопку "Заказать";
- выбрать причину обмена или восстановления водительского удостоверения (потеря, повреждение, окончание срока действия документа или изменение персональных данных);
- выбрать тип удостоверения (пластиковое или электронное);
- проверить персональные данные;
- поставить подпись, которая будет отображаться на водительском удостоверении;
- добавить скан копии документа, подтверждающего изменение персональных данных;
- выбрать способ получения (в сервисном центре МВД или в отделении "Укрпочты" или курьером);
- поставить цифровую подпись;
- оплатить услугу.
Как обменять водительское удостоверение в "Дії":
- перейти в меню "Услуги" и нажать "Замена водительского удостоверения";
- выбрать причину замены документа;
- подтвердить или указать место регистрации;
- выбрать тип удостоверения: цифровое (е-удостоверение) или пластик+цифровое;
- выбрать способ получения (в сервисном центре МВД или в отделении "Укрпочты" или курьером);
- подтвердить или указать контактные данные;
- подписать заявление;
- оплатить услугу в течение 10 минут.
Ориентировочная стоимость пластикового водительского удостоверения без учета банковских услуг составляет 572 гривны, электронного удостоверения - 230 гривен. Логистические услуги оплачиваются отдельно.
Поменять удостоверения онлайн возможно, если в электронной базе достаточно информации и отображается фото. Также водительские права можно обменять в сервисных центрах МВД.