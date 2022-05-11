ВОЙНА В Украине ВСУ выбивают оккупантов вокруг Попасной и Белогоровки, продолжаются горячие бои – глава ОГА

2022-05-11 19:30

В Луганской области продолжаются горячие бои. Украинские защитники продолжают выбивать оккупантов в районе Попасной и Белогоровки. Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Детали

Сообщается, что сейчас продолжаются бои вокруг Попасной, горячо в Белогоровке. Украинские защитники продолжают охотиться на россиян, перешедших на наш берег – зачистка продолжается.

Кроме этого, до сих пор продолжаются бои в Рубежном и Воеводовке, однако наша оборона стабильна. Рашисты продолжают обстреливать сверхважную дорогу Лисичанск-Бахмут.

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“Пока ждем, надеемся за несколько дней завезти гуманитарные грузы для оставшихся, а это более 40 тысяч жителей”, – отметил Гайдай.

Он также подчеркнул, что область осталась без коммуникаций. Сегодня оккупанты перебили магистральный газопровод - теперь нет света, воды, газа.

“Эвакуация до сих пор невозможна. Рисковать мы не можем. Как только Наши защитники отбросят рашистов от дороги на расстояние, с которой те не смогут стрелять по "пути жизни", эвакуация возобновится”, – добавил Гайдай.