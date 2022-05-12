ВОЙНА В Украине Украинцам пообещали жару почти до 30 градусов: где и когда ожидать летней погоды

2022-05-12 16:30

 

Сегодня, 12 мая, почти по всей Украине солнечно и по-летнему жарко - температура воздуха прогреется до 30+35 градусов. Вечером могут еще и погреметь майские грозы.

Таким прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

После сегодняшней знойной погоды снижение температуры будет достаточно условным, однако все же – в течение дня пятницы ожидается в большинстве областей Украины +19+24 градуса.

В южной части, кроме Запорожья и Крыма, преждевременные летние градусы еще задержатся до +25+28 градусов.

В ближайшую ночь дожди пройдут в восточных областях Украины. Днем днем осадки появятся в Карпатах. В горах дожди с грозами будут сильными. Эти карпатские дожди с грозами еще коснутся прикарпатского региона.

Также днем местами небольшие дожди, локальные, пройдут в южной части, а также в Донецкой и Луганщине.

Большая часть территории Украины 13-го мая будет принадлежать сухой погоде.

"Ветер за фронтом будет порывистым, поменяется с сегодняшнего юго-западного на северо-западный, порывы до 15-18 метров в секунду будут наблюдаться завтра на Востоке и на северо-востоке Украины", - прогнозирует Диденко.

В Киеве дождь с грозой пройдет вечером 12 мая.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине летом погода будет переходить из крайности в крайность - жесточайшая засуха будет меняться на ливни и грозы.

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