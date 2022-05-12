ВОЙНА В Украине видео На россии начинаются массовые бунты среди военных: перехват разговора

2022-05-12 21:00

Российские оккупанты боятся идти в столкновение с украинскими военными, поэтому бунты во вражеской армии приобретают массовый характер.

Об этом сообщают в Службе безопасности Украины.

Чтобы хоть как-то обуздать тех, кто пытается бежать, – москва отправляет в Украину "опытных карателей". Как, например, генерала Мурадова, известного своей жестокостью после командования объединенной группировкой сил россии в Сирии. Он устраивает "показательные суды", но это даже не меняет ситуацию.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, перехваченные СБУ.

"Ну, Мурадов, типа, приехал, показательный трибунал устроил. Потому что никто не хотел ехать вперед дальше… Ну, ротные не хотели везти своих пацанов до смерти. И сами парни были не готовы. Он вчера ротных разъе*ал, показательно там… раздел, они все из карманов повыкладывали, связал им руки… в ПАЗики загрузили и увезли", – рассказывает оккупант своему отцу.

Напомним, ранее, перехватив очередной разговор оккупантов, СБУ узнали, что офицеры российской оккупационной армии расстреливают своих же солдат с целью заставить их идти в атаку на украинские позиции.