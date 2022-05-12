ВОЙНА В Украине В Украине заговорили об отмене комендантского часа: как будет на самом деле

2022-05-12 20:30

Комендантский час, который действует во время войны Украины с российскими оккупантами, в ночное время, помогает выявлять диверсантов и контролировать ситуацию. Упразднять это ограничение в данное время не планируется, так как опасность не миновала.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

Он уточнил, что комендантский час полностью себя оправдал и помогает предотвратить проникновение диверсантов, в частности в центральные и западные регионы Украины.

"Поэтому мое личное видение, что нам еще предстоит определенное время жить с комендантским часом. И не надо им пренебрегать: это то, что дает правоохранителям возможность наблюдать за группами, которые есть и привлекают внимание", — отметил Монастырский.

Министр подчеркнул, что сейчас рано говорить о полной отмене комендантского часа, даже на территории, где не ведутся боевые действия, потому что сохраняется опасность.

Ранее "Апостроф" рассказывал, как бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес оценивает сроки завершения войны в Украине.