ВОЙНА В Украине Враг готовится к захвату всей Херсонщины под свой контроль - ОК "Юг"

2022-05-12 21:30

На Херсонщине враг подтягивает ресурсы, восстанавливает технические мощности, осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.

По имеющимся данным враг готовится к захвату всей Херсонщины под свой контроль.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг", информируя о текущей ситуации.

Как отмечается оккупационные войска продолжают ведение боевых действий на занятом рубеже на Николаевщине и Херсонщине.

При этом на Херсонщине враг подтягивает ресурсы, восстанавливает технические мощности, осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.

На Николаевском направлении продолжаются серийные обстрелы реактивными системами залпового огня как наших позиций, так и промышленной зоны Николаева. Враг продолжает разрушать инфраструктуру и давить психологически на мирное население.

"Пострадавших нет и дух николаевцев - несокрушимый", - отметили в ОК"Юг"

Кроме того сообщается, что корабельные группировки вражеских сил в Черном море изменений не претерпело, угрозы сохраняются.