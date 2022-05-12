ВОЙНА В Украине Вступление Украины в ЕС: заявку на уровне европейских лидеров обсудят в июне

2022-05-12 23:00

Заявка на вступление Украины в Евросоюз на уровне европейских лидеров будет обсуждаться в июне. Сейчас ее обрабатывает Еврокомиссия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Франции.

Во французском МИД отметили, что Украина является частью европейской семьи.

"Заявка Украины на членство в Европейском союзе, которая в настоящее время рассматривается Европейской комиссией, будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в следующем месяце - июне", - подчеркнули в МИД.

Напомним, на этой неделе Украина передала Еврокомиссии вторую часть опросника для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Решение по статусу также ожидается в июне.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, если Европа не предоставит статус кандидата в июне, то этим она обманет Украину.