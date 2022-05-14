ВОЙНА В Украине ВСУ могут вернуть весь Донбасс: есть три варианта

2022-05-14 11:30

У Вооруженных сил Украины есть шанс полностью деоккупировать Донбасс при условии, если ВС РФ не перехватят инициативу в зоне боевых действий.

Об этом говорится в анализе Института изучения войны США ISW от 13 мая.

Аналитики считают, что в рамках новой фазы боевых действий есть три пути развития сценария. ISW не исключает, что Россия может аннексировать временно оккупированные территории Украины, либо мобилизировать резервные силы для продолжения наступления.

Помимо этого, американские специалисты предполагают, что Кремль продолжит преследовать невыполнимые военные цели с недостаточными ресурсами и потерпит крах в ближайшие месяцы. В отчете ISW также говорится, что ВС РФ могут проиграть в полномасштабной войне против Украины для с объявлением дополнительной мобилизации.

У ВСУ есть все шансы вытеснить российские войска из оккупированных Донецка и Луганска или, по крайней мере, вернуться к "границам" по состоянию на 23 февраля, если ВС РФ не решат досрочно прекратить наступление. Если российская армия примет сознательное решение приостановить активную фазу до того, как ВСУ вынудят их сделать это, это решение будет явным признаком неминуемой аннексии оккупированных территорий.

В отчете ISW также сказано, что ВС РФ потерпят полный крах, если военно-политическое руководство России не признает, что их полномасштабное вторжение в Украину провалилось.

"Российские силы, скорее всего, либо решат прекратить наступление на Донбассе и аннексировать территорию, которую они в настоящее время удерживают, либо потерпят военное поражение от украинских сил", - говорится в прогнозе Института.