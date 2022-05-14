Мир В Госдуме рф пригрозили миру ядерным ударом

2022-05-14 12:30

Российский депутат назвал условие, при котором власти якобы пойдут на такой шаг.

Россия может первой применить ядерное оружие - в случае "реальной угрозы существованию страны".

Такое заявление сделал в интервью пропагандистскому ресурсу URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев.

"Россия может нанести первой ядерный удар. Это произойдет, если будет угроза существованию Российской Федерации", - заявил он.

Он также выступил с обвинениями в адрес США, утверждая, что они "делают все" для начала Третьей мировой войны.

"До ударов ядерными вооружениями они все же постараются не довести, но втянуть всю Европу в конфликт с Россией, разжечь ситуацию в Азии они постараются", - говорит депутат Госдумы страны-агрессора.

Ядерные угрозы РФ

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие. Позже он снова не исключил такую возможность, однако в МИД РФ заявили, что ядерное оружие использовать не будут.

До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора. В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

В Госдепартаменте США пригрозили Кремлю последствиями в случае ядерного удара по Украине.